"Occidente in ginocchio, mentre le fabbriche in Cina...". Covid, l'inquietante analisi di Federico Rampini (Di martedì 8 dicembre 2020) No, nel ragionamento affidato a Twitter, di complottismo non ve ne è traccia. Semplicemente, si guardano i fatti. E ad esporli e ad analizzarli nel breve spazio concesso da un cinguettio è Federico Rampini, firma di Repubblica, prima inviato in Cina e ora negli Stati Uniti. Rampini riflette sulle conseguenze economiche del coronavirus e mette nero su bianco quanto segue: "Le esportazioni cinesi sono cresciute del 21% a novembre, la crescita più forte da febbraio 2018 - premette -. Sesto mese consecutivo di aumento dell'export. mentre noi occidentali stiamo in lockdown, le fabbriche cinesi lavorano a pieno regime per rifornirci". Nessun complottismo, come detto in premessa, semplicemente fatti: dal coronavirus, la Cina ne esce lanciatissima verso il ruolo di prima ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 dicembre 2020) No, nel ragionamento affidato a Twitter, di complottismo non ve ne è traccia. Semplicemente, si guardano i fatti. E ad esporli e ad analizzarli nel breve spazio concesso da un cinguettio è, firma di Repubblica, prima inviato ine ora negli Stati Uniti.riflette sulle conseguenze economiche del coronavirus e mette nero su bianco quanto segue: "Le esportazioni cinesi sono cresciute del 21% a novembre, la crescita più forte da febbraio 2018 - premette -. Sesto mese consecutivo di aumento dell'export.noi occidentali stiamo in lockdown, lecinesi lavorano a pieno regime per rifornirci". Nessun complottismo, come detto in premessa, semplicemente fatti: dal coronavirus, lane esce lanciatissima verso il ruolo di prima ...

Nessun complottismo, come detto in premessa, semplicemente fatti: dal coronavirus, la Cina ne esce lanciatissima verso il ruolo di prima super-potenza mondiale e l'Occidente, al contrario, ne esce in ...

