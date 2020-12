Miozzo ribadisce: “La scuola non è un focolaio. Il problema è prima e dopo le lezioni” (Di martedì 8 dicembre 2020) Il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, Agostino Miozzo, su Il Foglio, ribadisce che la scuola non è focolaio epidemico e si scaglia, senza mezzi termini contro chi "fa cattiva informazione". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 8 dicembre 2020) Il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, Agostino, su Il Foglio,che lanon èepidemico e si scaglia, senza mezzi termini contro chi "fa cattiva informazione". L'articolo .

