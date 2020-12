Messa Immacolata in tv oggi martedì 8 dicembre su Rai Uno | canale | orari e streaming

Leggi su sportface

(Di martedì 8 dicembre 2020) Il programma della Santadell’Concezione su Rai Uno per, giorno dell’Concezione. A causa dell’emergenza coronavirus, nonostante la riapertura delle chiese, gli ingressi saranno limitati in modo da poter mantenere le distanze di sicurezza. La Santaverrà trasin diretta. Su Rai Uno laandrà in onda alle ore 10:50. Alle ore 12, invece, Papa Francesco reciterà l’Angelus da Piazza San Pietro. Sarà possibile seguire la celebrazione anche insu Rai Play. IL PROGRAMMA COMPLETO DELLE MESSE DELL’8IL PROGRAMMA 10:50 – Santa12:00 – Angelus SportFace.