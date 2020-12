La Fda | Il vaccino della Pfizer è molto efficace e sicuro

(Di martedì 8 dicembre 2020) Redazione La Food and Drug Administration statunitense afferma in un rapporto postato online che la sperimentazione delha mostrato come il prodotto sia” nel prevenire il Covid-19 e incontri i criteri necessari sul frontesicurezza, non sollevando particolari preoccupazioni. La riunione in cui la Fda dovrebbe dare il via libera alla Impronta Unika.

non sollevando particolari preoccupazioni. La riunione in cui la Fda dovrebbe dare il via libera alla somministrazione del vaccino è attesa in settimana.Lo scrive in un rapporto l'Agenzia del farmaco e dell'alimentazione degli Stati Uniti (Food and Drug Administration, Fda), secondo cui non sono stati rilevati ostacoli alla connessione di ...