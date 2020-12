Juventus stellare, è prima nel girone: Barcellona spazzato via 3-0 (Di martedì 8 dicembre 2020) Una Juventus stellare completa una serata da sogno. I bianconeri disintegrano un Barcellona sciatto con un netto 3-0 e si prendono il primo posto nel girone. Malissimo i catalani, mai in partita, con la panchina di Ronaldo Koeman che torna nuovamente a traballare.IL MATCHLa partenza della Juventus è devastante. Al 12' Cristiano Ronaldo sblocca il risultato su rigore in maniera impeccabile battendo Ter Stegen che aveva intuito la traiettoria. Il portiere tedesco deve capitolare anche al 20' quando McKennie conclude un triangolo con Cuadrado e fa 2-0. Il Barcellona non riesce a reagire. Le uniche bordate arrivano da Pjanic e da Messi che impegna Buffon. Nella ripresa la Juventus conclude l'opera con il rigore di Ronaldo. L'unica risposta del Barcellona ... Leggi su itasportpress (Di martedì 8 dicembre 2020) Unacompleta una serata da sogno. I bianconeri disintegrano unsciatto con un netto 3-0 e si prendono il primo posto nel. Malissimo i catalani, mai in partita, con la panchina di Ronaldo Koeman che torna nuovamente a traballare.IL MATCHLa partenza dellaè devastante. Al 12' Cristiano Ronaldo sblocca il risultato su rigore in maniera impeccabile battendo Ter Stegen che aveva intuito la traiettoria. Il portiere tedesco deve capitolare anche al 20' quando McKennie conclude un triangolo con Cuadrado e fa 2-0. Ilnon riesce a reagire. Le uniche bordate arrivano da Pjanic e da Messi che impegna Buffon. Nella ripresa laconclude l'opera con il rigore di Ronaldo. L'unica risposta del...

ItaSportPress : Juventus stellare, è prima nel girone: Barcellona spazzato via 3-0 - - MaurizioSeri1 : Una Juventus stellare contro un Barcellona dimesso #BarcaJuve - FSabathier : RT @GoalItalia: La Juventus Women si prepara alla sfida stellare di domani in Champions League ?? Gama, Girelli e compagne proveranno a fe… - GoalItalia : La Juventus Women si prepara alla sfida stellare di domani in Champions League ?? Gama, Girelli e compagne provera… - MondoBN : CHAMPIONS, Scontro stellare! -