Isolati dalla neve nel bellunese, nove salvati dal soccorso alpino (Di martedì 8 dicembre 2020) Sono state recuperate questa mattina nove persone rimaste isolate dalla neve sul Pian della Sussistenza, sopra Passo San Pellegrino. Ieri, lunedì 7 dicembre, era scattato l'allarme, lanciato dal ...

Capri ancora isolata. La forte tempesta di acqua e vento ha investito anche oggi l'isola di Capri: annullati tutti i collegamenti marittimi dalla terraferma, l'ultimo mezzo ad arrivare a Capri è stata ...

Mura, ristorante a metà tra due Comuni: "Con il nuovo Dpcm a Natale non apriremo"

Brescia, 8 dicembre 2020 - Natale: locali che apriranno e locali che non apriranno i battenti. Accade, per lo più, nelle località isolate o con particolari posizioni geografiche, come per esempio al r ...

