Incendio in un residence a Rimini | morta una donna di 37 anni Due persone intossicate

Una donna di 37 anni è morta la scorsa notte nell'Incendio del residence Il Capidoglio a San Giuliano a Rimini. È successo poco dopo l'una, quando i vigili del fuoco sono intervenuti in soccorso agli occupanti del residence di tre piani. Un uomo di 36 anni e un altro di 31 sono rimasti intossicati e sono stati portati in ospedale nella città della riviera romagnola. Secondo una prima ricostruzione il fuoco si è sprigionato al secondo piano e ha poi interessato anche il terzo. Il secondo e il terzo piano sono interdetti per danni strutturali. Sul posto il 118 e la polizia che sta indagando sulle cause del rogo.

