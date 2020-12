Ecco AirPods Max, le bellissime (e costosissime) cuffie di Apple (Di martedì 8 dicembre 2020) (Foto: Apple)Appuntamento al 15 dicembre per la disponibilità italiana degli AirPods Max, le tanto attese cuffie over-ear di Apple che fanno capolino giusto in tempo per Natale apparendo sul sito ufficiale senza alcuna presentazione. Di alta fascia, mettono sul piatto un audio ad alta fedeltà, equalizzazione adattativa, cancellazione attiva del rumore e audio spaziale. Nota dolente il prezzo piuttosto alto, molto più di quanto si immaginasse alla vigilia. Qualche giorno fa era arrivata voce di un nuovo prodotto che Apple avrebbe aggiunto al catalogo in modo silenzioso, senza keynote. I gadget candidati erano quelli rimasti fuori dalle presentazioni autunnali ossia le cuffie senza fili dai grandi padiglioni oppure gli AirTags, i biscotti per localizzare qualsiasi oggetto. Alla fine, si ... Leggi su wired (Di martedì 8 dicembre 2020) (Foto:)Appuntamento al 15 dicembre per la disponibilità italiana degliMax, le tanto atteseover-ear diche fanno capolino giusto in tempo per Natale apparendo sul sito ufficiale senza alcuna presentazione. Di alta fascia, mettono sul piatto un audio ad alta fedeltà, equalizzazione adattativa, cancellazione attiva del rumore e audio spaziale. Nota dolente il prezzo piuttosto alto, molto più di quanto si immaginasse alla vigilia. Qualche giorno fa era arrivata voce di un nuovo prodotto cheavrebbe aggiunto al catalogo in modo silenzioso, senza keynote. I gadget candidati erano quelli rimasti fuori dalle presentazioni autunnali ossia lesenza fili dai grandi padiglioni oppure gli AirTags, i biscotti per localizzare qualsiasi oggetto. Alla fine, si ...

