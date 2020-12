Dolomiti | recuperate nove persone rimaste isolate sopra Passo San Pellegrino | oltre un metro di neve a Falcade Le immagini

(Di martedì 8 dicembre 2020), nel cuore delle, è un paese di 1.852 abitanti della provincia di Belluno. Come si vede nel video, dopo le intense nevicate degli ultimi giorni, si presenta ricoperto daundi. A poca distanza,San, sono statequesta mattinadallasul Pian della Sussistenza. Ieri era scattato l’allarme, lanciato dal gestore del Residence che si trovava bloccato da tre giorni con sei ospiti, tra i quali un bambino, ed era terminato il carburante del gruppo elettrogeno. In serata il Soccorso alpino della Val Biois era instato attivato per una ...

TRENTO. Le gare femminili di coppa del Mondo di sci arrivano in Trentino. Le competizioni sono state cancellate qualche giorno fa in Cina e vengono recuperate il prossimo anno in val di Fassa. Gli app ...BELLUNO. Continuano incessanti i lavori dei vigili del fuoco, della Protezione civile e degli operatori di Veneto strade per ripristinare le vie di comunicazione danneggiate o interrotte a causa del m ...