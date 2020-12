Coronavirus in Irpinia, sono 30 i positivi di oggi: altri 3 ad Avellino (Di martedì 8 dicembre 2020) Coronavirus in Campania, ecco il dato di oggi, 8 dicembre 2020 8 dicembre 2020 Coronavirus, ecco i dati del Ministero della Salute aggiornati all'8 dicembre 2020 8 dicembre 2020 L'Azienda Sanitaria ... Leggi su avellinotoday (Di martedì 8 dicembre 2020)in Campania, ecco il dato di, 8 dicembre 2020 8 dicembre 2020, ecco i dati del Ministero della Salute aggiornati all'8 dicembre 2020 8 dicembre 2020 L'Azienda Sanitaria ...

bassairpinia : Coronavirus. 30 positivi in Irpinia su 503 tamponi: nessun caso in Bassa Irpinia, 5 a Mercogliano e 4 a Flumeri. -… - wam_the : Coronavirus. 30 casi in Irpinia. Guarito s’infetta di nuovo - MercoglianoNews : Coronavirus, sono 5 i positivi di oggi a Mercogliano: 30 in Irpinia - - MercoglianoNews : Coronavirus, otto residenti a Mercogliano contagiati tra i 60 nuovi positivi in Irpinia - - bassairpinia : Coronavirus in Irpinia. Aggiornamento ASL: 60 nuovi positivi - -