Colpo di mercato del Porto Rotondo | ingaggiato Rutzittu | ex dell' Arzachena in Serie C

Danilo Ruzzittu torna al Porto Rotondo dopo le esperienze in Serie C e Serie D. “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e ...

Colpo di mercato del Porto Rotondo: ingaggiato Ruzzittu, ex dell’Arzachena in Serie C

Il Porto Rotondo ha una nuova punta, e si tratta di un ritorno. È Danilo Ruzzittu il nuovo attaccante di peso che la squadra stava cercando.

Danilo Ruzzittu torna al Porto Rotondo dopo le esperienze in Serie C e Serie D. "Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e ..."