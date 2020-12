Cashback, da oggi si parte: come ottenere i rimborsi in 4 mosse, con o senza «Spid» App IO (quasi) pronta: cosa ancora non va (Di martedì 8 dicembre 2020) La prima fase parte l’8 dicembre Il bonus carte e bancomat può valere centinaia di euro. Serve l’identità digitale (Spid) e la app IO. La guida per non sbagliare Leggi su corriere (Di martedì 8 dicembre 2020) La prima fasel’8 dicembre Il bonus carte e bancomat può valere centinaia di euro. Serve l’identità digitale () e la app IO. La guida per non sbagliare

Mov5Stelle : ECCO COME ACCEDERE AI RIMBORSI DEL CASHBACK DI NATALE A partire da oggi puoi aderire al #cashback tramite l’app… - Pino__Merola : Cashback, da oggi al via: come funziona e cosa sapere, dallo SPID all’App Io. Le FAQ - Pino__Merola : Cashback, da oggi al via: come funziona e cosa sapere, dallo SPID all’App Io. Le FAQ - semeoro1 : RT @picovive: Indovinate qual è la prima notizia dei TG di oggi? In tilt #IOapp. Nulla di nuovo....sotto la pioggia #8dicembre #cashback - Radio1Rai : Parte oggi il #Cashback di Natale. Oltre 6 milioni le richieste di adesione al #bonus che eroga rimborsi su acquist… -