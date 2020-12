Campagna d’odio di Salvini, Laura Boldrini chiede i danni: “Lo denuncio” (Di martedì 8 dicembre 2020) Laura Boldrini ha deciso di agire legalmente contro il leader della Lega, Matteo Salvini, per la “Campagna d’odio” messa in atto contro di lei. Che i rapporti tra Matteo Salvini e Laura Boldrini non siano mai stati buoni si sapeva da un pezzo. Pochi pensavano, però, che dopo diverso tempo dalle loro querelle si L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 8 dicembre 2020)ha deciso di agire legalmente contro il leader della Lega, Matteo, per la “” messa in atto contro di lei. Che i rapporti tra Matteonon siano mai stati buoni si sapeva da un pezzo. Pochi pensavano, però, che dopo diverso tempo dalle loro querelle si L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

MediasetTgcom24 : Migranti, Boldrini: 'Chiedo i danni a Salvini, campagna d'odio contro di me' #LauraBoldrini - fanpage : Laura Boldrini denuncia Salvini: “Chiedo i danni per la campagna d’odio contro di me” - LallaM40589392 : RT @ItalicaTestudo: La #Boldrini vuole chiedere i danni a #Salvini per la 'vergognosa campagna d'odio nei suoi confronti' Cara Boldrini, sa… - Raffenja1 : @stopcensura2020 'Campagna d'odio' belin,,,,,, non si guardano mai allo specchio - Silvergio2377 : RT @ItalicaTestudo: La #Boldrini vuole chiedere i danni a #Salvini per la 'vergognosa campagna d'odio nei suoi confronti' Cara Boldrini, sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Campagna d’odio Francia, le ultime email di Samuel Paty, il professore decapitato: «Io, frainteso» Corriere della Sera