Vieri elogia Lukaku | “È l’attaccante più forte del mondo”

(Di martedì 8 dicembre 2020) Christian, ex attaccante dell’Inter e della Nazionale, ha parlato di una materia che conosce bene: gli attaccanti. Lo ha fatto nel corso di una diretta su Twitch assieme ad Antonio Cassano, Nicola Ventola e Daniele Adani. Parlando di Romeluha detto questo: “secondo me èpiùdel mondo: meglio di Kane e Lewandowski. Ha troppa più potenza fisica degli altri, è una belva. Togliendo Messi e Ronaldo, èil migliore al mondo a livello di gol. Metto Halaand al secondo posto, ma il belga è nettamente più: gli altri puoi riuscire a marcarli,no”. Foto: Instagram ChristianL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

