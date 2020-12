Terza ondata Covid più forte, lento il calo contagi: cosa sta accadendo (Di lunedì 7 dicembre 2020) La Terza ondata di gennaio, a ridosso dalla riapertura delle scuole, rischia di partire quando la seconda non sarà ancora esaurita, su una base di positivi troppo estesa. Il numero dei nuovi... Leggi su ilmattino (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ladi gennaio, a ridosso dalla riapertura delle scuole, rischia di partire quando la seconda non sarà ancora esaurita, su una base di positivi troppo estesa. Il numero dei nuovi...

FMCastaldo : Misure restrittive sono dolorose ma necessarie: non possiamo permetterci una terza ondata. Non possiamo allentare l… - fattoquotidiano : Coronavirus, la curva dei contagi e lo spettro della terza ondata. Dove i nuovi positivi non calano? L’aumento in P… - PaoloGentiloni : #COVID Italia ora tra I primi dieci paesi per mortalita’ in rapporto alla popolazione e superata solo da US in term… - Paolo42006367 : RT @cris_cersei: Profezia gennaio. Se parte della popolazione farà resistenza al vaccino verrà annunciata la terza ondata con relativi lock… - Mardom74 : @TerrinoniL Ce lo potrebbero spiegare in aramaico... Purtroppo non ci arriviamo e a gennaio subiremo come se nulla… -

Ultime Notizie dalla rete : Terza ondata Terza ondata Covid più forte, lento il calo contagi: cosa sta accadendo Il Messaggero Coronavirus: Martino (Fi), 'giusta prudenza ma più libertà a cittadini'

Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "Come al solito il governo scrive decreti senza interpellare opposizioni e Regioni. E' giusto essere prudenti, in quanto il Covid non è uno scherzo e come abbiamo visto in q ...

Covid, in Veneto il record dei contagi: oltre 3mila

IL BOLLETTINOVENEZIA È il Veneto a registrare in tutta Italia il negativo record di contagi da coronavirus: nelle ultime ventiquattr'ore ci sono stati 3.059 casi, più della Lombardia (2.413), ...

Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "Come al solito il governo scrive decreti senza interpellare opposizioni e Regioni. E' giusto essere prudenti, in quanto il Covid non è uno scherzo e come abbiamo visto in q ...IL BOLLETTINOVENEZIA È il Veneto a registrare in tutta Italia il negativo record di contagi da coronavirus: nelle ultime ventiquattr'ore ci sono stati 3.059 casi, più della Lombardia (2.413), ...