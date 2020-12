Sony Bend Studio al lavoro su un AAA open world con illuminazione next-gen | sarà un Days Gone 2?

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Anche se negli ultimi giorni si è saputo che due sviluppatori, Jeff Ross e John Garvin, hanno lasciato lodi, ilsul prossimo grande progetto sembra procedere come previsto. Quello che sappiamo su di esso proviene principalmente dai diversi annunci dipubblicare sul sito dello. Già in aprile, la pagina degli annunci didis dichiarava che stavano cercando un programmatore senior, un artista, un programmatore di gameplay senior, un artista tecnico e un programmatore audio senior. Nei dettagli, l'attenzione principale era rivolta sulle animazioni facciali e modelli di personaggi particolarmente di alta qualità, nonché sull'implementazione dell'audio 3D. Con ...

Anche se negli ultimi giorni si è saputo che due sviluppatori, Jeff Ross e John Garvin, hanno lasciato lo studio di Days Gone, il lavoro sul prossimo grande progetto sembra procedere come previsto. Qu ...Sono molti gli sviluppatori di Sony Bend ad aver cominciato a lavorare su un nuovo progetto a metà 2019, dopo il lancio di Days Gone.