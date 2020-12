“Sono troppo felice”. Barbara D’Urso finalmente può sorridere. È arrivata la notizia che forse non si aspettava neanche lei (Di lunedì 7 dicembre 2020) Un successo dietro l’altro per Barbara D’Urso. Recentemente la regina di Canale 5 all’interno del suo programma pomeriggio 5 aveva fatto un importante annuncio: considerato il successo negli ultimi mesi del talk della domenica sera Live-Non è la D’Urso, Mediaset ha deciso di prolungarlo con due puntate in più, terminando cosi pochi giorni prima di Natale. Ai suoi tantissimi fan Barbara non ha potuto che esternare tutta la sua gioia: “Sono tropo felice”. E ad avvalorare il successo del programma ci sono anche i numeri. In particolare quelli degli ascolti che tanto fanno gioire (o tremare a seconda delle situazioni) i protagonisti della televisione. Infatti anche nella serata di domenica 6 dicembre la puntata di Live-Non è la D’Urso ha raggiunto ottimi risultati in ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 7 dicembre 2020) Un successo dietro l’altro per. Recentemente la regina di Canale 5 all’interno del suo programma pomeriggio 5 aveva fatto un importante annuncio: considerato il successo negli ultimi mesi del talk della domenica sera Live-Non è la, Mediaset ha deciso di prolungarlo con due puntate in più, terminando cosi pochi giorni prima di Natale. Ai suoi tantissimi fannon ha potuto che esternare tutta la sua gioia:tropo. E ad avvalorare il successo del programma ci sono anche i numeri. In particolare quelli degli ascolti che tanto fanno gioire (o tremare a seconda delle situazioni) i protagonisti della televisione. Infatti anche nella serata di domenica 6 dicembre la puntata di Live-Non è laha raggiunto ottimi risultati in ...

