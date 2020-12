Seduta in rosso per gli Eurolistini

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 7 dicembre 2020) (Teleborsa) – Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee. Indicazioni di debolezza giungono anche dai future sugli indici statunitensi che lasciano presagire una partenza in calo per la borsa di Wall Street, più tardi, mentre gli investitori aspettano nuove misure di stimolo fiscale degli Stati Uniti che forse potrebbero essere approvate nei prossimi giorni. Sul mercato valutario, poco mosso l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,211. L’Oro continua lapoco sotto la parità, con un calo dello 0,37%. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 45,82 dollari per barile, in calo dello 0,95%. Lo Spread peggiora, toccando i +116 punti base, con un aumento di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,57%. Nello scenario ...