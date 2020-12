‘Se tra venti minuti non ho i soldi ti gonfio’ | così l’usuraio minacciava le vittime

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 7 dicembre 2020) “Figlio di p… dimmi dove stai, pauroso di m…“: questa era una delle frasi con cui Alessandro C. arrestato lo scorso 3 dicembre per usura insieme ad altre 6 persone, terrorizzava le sue. “Senti Alessa’, guarda, veramente non ce la faccio più, mi stai uccidendo,“, gli risponde la vittima di turno, assicurandogli che sta facendo di tutto per “cercare iin giro come una mignotta”. Ma lui,, non si commuove, anzi, rincara la dose: “Ti spacco tutto, non me ne frega niente di quello che dici. Mi devi dire dove stai. Non avere paura: dove stai?” e, quando l’altro non risponde: “Ti trovo e ti strappo le corde vocali e non ti faccio più lavorare. Ma voglio esagerare perché ti meno, ti prendo a cascate in faccia, promesso”. Questo è solo uno stralcio delle conversazioni che hanno permesso ai ...