Reina | “Partita dal sapore di una finale Conta andare avanti in Champions”

(Di lunedì 7 dicembre 2020) La Lazio domani sera si gioca un passaggio importante della stagione, l’accesso agli ottavi didi Champions League, nella sfida con il Bruges. In conferenza stampa, insieme a Simone Inzaghi, ne ha parlato il portiere Pepe. Queste le sue parole: “Siamo consapevoli della nostra forza. Sarà una partita speciale, con ildi una. Non dobbiamo accontentarci del pareggio, sarebbe pericoloso. Abbiamo già giocato contro di loro a Bruges, sappiamo che palleggiano e ti fanno correre. Dobbiamo essere umili e accettare che ci saranno più partite all’interno della stessa gara”. Il ruolo del portiere: “Nel calcio attuale e per il nostro gioco è importante, anche se ogni tanto si corre il rischio di sbagliare. Per noi è fondamentale uscire dalla prima pressione per avere più spazio in ...