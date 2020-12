Polpette di pane e formaggio al sugo

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Se avete voglia di, ma cercate una ricetta più leggera dovete assolutamente provare questa per le . Un piatto unico perfetto per tutti, anche e soprattutto per i bambini. Facile e veloce da preparare, vediamo insieme la ricetta Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 400 g diraffermo 150 g di parmigiano o pecorino grattugiato 2 uova 1 cucchiaino raso di aglio in polvere 2 cucchiaini di sale Pepe nero q.b. 500 ml di olio per friggere* 400 ml di salsa di pomodoro 1 spicchietto d’aglio 1 cucchiaio di olio evo Iniziamo la preparazione delle quindi per prima cosa prendete ilraffermo e bagnatelo con un po’ di acqua, poi strizzatelo e tagliatelo a pezzetti piccoli, quindi mettetelo in una ciotola abbastanza capiente e aggiungete il parmigiano reggiano grattugiato, le uova, l’aglio in ...