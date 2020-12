Paola Di Benedetto | «La bellezza aiuta | ma non basta»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 7 dicembre 2020) La prima parola contiene una sorta di apologia, come a voler dire di non aver peccato di hybris. «A venticinque anni, non ho voluto scrivere un’autobiografia, e nemmeno avrei potuto. A meno di non essere Beyoncé, è difficile alla mia età avere tante cose da raccontare», assicura Paola Di Benedetto, che nei giorni bui del primo lockdown ha deciso di mettere su carta la gran parte delle proprie esperienze, professionali e personali. Se ci credi (Rizzoli 2020, pp. 192, euro 16,90), la showgirl lo descrive come «un libro che vorrei avesse un fine motivazionale, che servisse ad ispirare le nuove generazioni. Mi piacerebbe, anche, potesse essere letto dai genitori con lo spirito che riserverebbero alle parole di una figlia. Vorrei fosse un compendio di energie che motivi il lettore a perseguire il proprio obiettivo, qualunque esso sia». Perché nessun sogno si avvera per caso.