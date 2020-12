Pagelle Pordenone-Empoli 0-0 | voti e tabellino Serie B 2020 2021

Leggi su sportface

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Nel posticipo della decima giornata diva in scena. La partita finisce 0-0, ma le emozioni non mancano. Padroni di casa in apertura di partita con Diaw dopo una manciata di secondi. L’domina per larghi tratti il primo tempo, ma non crea occasioni che possano impensierire Perisan. In apertura di secondo tempo, così come nella prima frazione, Diaw è nuovamente pericoloso, ma anche questa volta non riesce a battere Furlan. LA CRONACA DI0-0(4-3-1-2) – Perisan 6; Berra 6 (69? Bassoli 6), Vogliacco 6,5, Camporese 6,5, Chrzakowski 6; Magnino 6, Calò, Pasa 6,5 (88? Scavone Sv); Ciurria 6 (88? Mallamo Sv); Diaw 6,5, Musiolik 5,5 (64? Butic 6). A disposizione: Bindi, ...