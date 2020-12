Morta Lidia Menapace | addio all’ex senatrice e staffetta partigiana

(Di lunedì 7 dicembre 2020) L’Italia dicead un’altra delle figure che hanno fatto la storia dell’Italia negli anni della guerra e del dopoguerra., 96 anni, exed ex, èall’età di 96 anni. Da giorni era ricoverata al reparto malattie infettive dell’ospedale di Bolzano, si suppone per complicanze dovute al Covid. Chi era-nataBrisca- rappresenta una pagina molto positiva della storia italiana. Exdi rifondazione comunista, è stata attivista del movimento pacifista e femminista ed è stata la prima donna ad essere eletta a Bolzano in consiglio provinciale, nonché la prima ad essere eletta ...

Lidia Menapace, 96 anni, ex staffetta partigiana ed ex senatrice, è morta all’età di 96 anni. Da giorni era ricoverata al reparto malattie infettive dell’ospedale di Bolzano, si suppone per ...È morta l’ex senatrice ed ex partigiana Lidia Menapace. Aveva 96 anni. Era ricoverata per Covid a Bolzano. Menapace è stata la prima donna ad essere eletta nel Consiglio provinciale di Bolzano, con Wa ...