Mino Magli (ancora) contro Elisabetta Gregoraci, ma Barbara d’Urso sbotta: “Io non ti credo” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Mino Magli è tornato anche questa settimana a Live Non è la d’Urso dopo aver rilasciato un’intervista al vetriolo sul settimanale Oggi contro la sua ex fidanzata Elisabetta Gregoraci. “Pensavo di avere un castello invece era una multiproprietà” è il titolo del servizio, giusto per farvi capire i toni. Chiamato da Barbara d’Urso a commentare nel suo salotto, Mino ha dichiarato: “Sono tornato perché voglio avere un confronto per cercare di capire dove può arrivare la falsità. Un modo di fare di Elisabetta è mostrarsi gelosa per cercare di far cadere nella trappola gli uomini. Perché sono tornato a parlarne dopo 13 anni dalla nostra rottura? Perché non esiste un tempo di prescrizione ai crimini sentimentali”. E ... Leggi su biccy (Di lunedì 7 dicembre 2020)è tornato anche questa settimana a Live Non è ladopo aver rilasciato un’intervista al vetriolo sul settimanale Oggila sua ex fidanzata. “Pensavo di avere un castello invece era una multiproprietà” è il titolo del servizio, giusto per farvi capire i toni. Chiamato daa commentare nel suo salotto,ha dichiarato: “Sono tornato perché voglio avere un confronto per cercare di capire dove può arrivare la falsità. Un modo di fare diè mostrarsi gelosa per cercare di far cadere nella trappola gli uomini. Perché sono tornato a parlarne dopo 13 anni dalla nostra rottura? Perché non esiste un tempo di prescrizione ai crimini sentimentali”. E ...

