Mara Venier interrompe la diretta di Domenica In: “Scusate”, che succede? (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nella giornata di ieri, 6 dicembre, è andata in onda un’altra imperdibile puntata di Domenica In che è stata interamente dedicata al ricordo di Maradona, scomparso lo scorso 25 novembre. Non sono però mancati anche altri ospiti in studio. Ma l’imprevisto è sempre dietro l’angolo e Mara Venier lo sa bene. Infatti, la conduttrice, visibilmente infastidita, ha dovuto bruscamente interrompere la diretta per qualche secondo nel bel mezzo dell’intervista con Patty Bravo. Ma cosa è successo? Ecco quello che è accaduto in puntata. “Scusate per favore”: Mara Venier infastidita interrompe la diretta, gelo in studio Imprevisto in studio per Mara Venier durante l’ultima puntata di ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nella giornata di ieri, 6 dicembre, è andata in onda un’altra imperdibile puntata diIn che è stata interamente dedicata al ricordo didona, scomparso lo scorso 25 novembre. Non sono però mancati anche altri ospiti in studio. Ma l’imprevisto è sempre dietro l’angolo elo sa bene. Infatti, la conduttrice, visibilmente infastidita, ha dovuto bruscamentere laper qualche secondo nel bel mezzo dell’intervista con Patty Bravo. Ma cosa è successo? Ecco quello che è accaduto in puntata. “Scusate per favore”:infastiditala, gelo in studio Imprevisto in studio perdurante l’ultima puntata di ...

AlfonsoBonafede : Oggi sarò ospite di Mara Venier a Domenica In su @RaiUno alle 16:30 circa! - infoitcultura : Domenica In, Mara Venier e Maria Teresa Ruta: le parole - infoitcultura : Mara Venier spezza il sogno di Maria Teresa Ruta: “Mi sa che c’è la fila” - RunPierwork13 : Domenica In, Massimo Boldi 'un luminare'. In studio dalla Venier, travolto dagli insulti: 'L'ha fatto davvero?' - Straccia2 : RT @tvblogit: Domenica In, l’appello di Sileri da Mara Venier per il DPCM Natale -