Maltempo, il Tevere in piena copre le banchine nel centro di Roma (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il Maltempo che ha investito tutta la Penisola sta interessando in queste ore anche la Capitale dove la Protezione Civile ha disposto la chiusura degli accessi alle banchine del Tevere, già invase ... Leggi su leggo (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ilche ha investito tutta la Penisola sta interessando in queste ore anche la Capitale dove la Protezione Civile ha disposto la chiusura degli accessi alledel, già invase ...

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Maltempo, il Tevere in piena copre le banchine nel centro di Roma - leggoit : Maltempo, il Tevere in piena copre le banchine nel centro di Roma - romasulweb : Maltempo a Roma, più di 200 interventi in 48 ore: chiuse banchine Tevere e monitoraggio del fiume - Notiziedi_it : Maltempo a Roma, più di 200 interventi in 48 ore: chiuse banchine Tevere e monitoraggio del fiume - paolorm2012 : Maltempo a Roma, più di 200 interventi in 48 ore: chiuse banchine Tevere e monitoraggio del fiume -