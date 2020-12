LIVE Sci alpino | Gigante Santa Caterina in DIRETTA | lotta aperta per la vittoria Azzurri a caccia del riscatto

Leggi su oasport

(Di lunedì 7 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.50: Kristoffersen ha chiuso in mezzo agli unici duequalificati dopo metà gara, Giovanni Borsotti e Luca De Aliprandini. Gigantistichiamati, dunque, ad un pronto. 9.45: Il primo a partire sarà l’americano Tommy Ford ed ha tracciato proprio il suo allenatore. 9.41: I due grandi delusi del primosono stati sicuramente Alexis Pinturault e soprattutto Henrik Kristoffersen, che ha chiuso solamente al ventiduesimo posto. 9.37 Pronostico delladavvero apertissimo. Il croato Filip Zubcic, che sogna una clamorosa doppietta sulle nevi italiane. La concorrenza, però, non manca e laper il podio è apertissima, visto che sono tanti i candidati a salire sul gradino più alto ...