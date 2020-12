Litfiba 40 anni fa il primo Live | “Sembrava una mischia”

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 7 dicembre 2020)festeggia i suoi 40di musica. La band ne ha fatta di strada dal quel 6 dicembre 1980. Ecco cosa hanno voluto condividere alcuni membri del gruppo, ansiosi di celebrare il traguardo raggiunto non appena la situazione lo permetterà.: cosa ricorda la band del suo esordio? Iiniziano la loro esperienza musicale 40fa. Infatti è il 6 dicembre del 1980 quando alcuni giovani rokkettari ricevono il loroingaggio in un locale in provincia di Firenze. Così Pierò Pelù alla voce, Ghigo Renzulli alla chitarra, Antonio Aiazzi alle tastiere, GiMaroccolo al basso e Francesco Calamai alla batteria sarebbero saliti sul loropalco. Per la precisione a Settignano, alla Rokkoteca Brighton. Di lì a cinque ...