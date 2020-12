Le aperture dei giornali inglesi | “Tottenham re del Nord”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Copertine per il Tottenham di Mourinho in Inghilterra, che supera 2-0 l’Arsenal nel derby del Nord di Londra e riacciuffa il primo posto della classifica. The Guardian titola “Sconfiggendo tutti i dubbi”. Continua la sua marcia il Tottenham, che vola al comando battendo con un netto due a zero l’Arsenal di Arteta. Per il Daily Express sono “I re del. Era un derby ed i derby vanno vinti. Il Tottenham si è imposto con autorevolezza sui cugini dell’Arsenal grazie alle reti di Son e Kane. Foto: Twitter ufficiale Tottenham L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.