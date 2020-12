La donna preistorica cacciatrice riscrive la storia delle donne

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Nel 2018 un team di archeologi, durante uno scavo nel sito archeologico di Wilamaya Patjxa nelle Ande peruviane, ha trovato dei resti di circa 9.000 anni fa, insieme a un gran numero di attrezzi per la caccia. Le analisi successive hanno rivelato che i resti appartenevano a un inviduo biologicamente femminile. Si trattava quindi di unadi età compresa tra i 17 e i 19 anni. Gli strumenti da caccia trovati nella sua tomba erano: punte per lance, un coltello e varie altre lame utili per conciare le pelli e le carni degli animali. Questa anticanon è un’eccezione. Secondo lo studio “Cacciatriciantiche Americhe,” pubblicato da Randall Haas su Science Advances, tra il 30 e il 50% dei cacciatori di caccia grossa potevano essere di biologicamente femminili. ...