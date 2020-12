Juventus, Pjanic pentito. “Al Barcellona gioco poco” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Miralem Pjanic ha concesso un’intervista tramite i microfoni della “Gazzetta dello Sport”. Il centrocampista ha incredibilmente dichiarato di non essere contento del minutaggio che il tecnico, Ronald Koeman, gli sta concedendo. Il calciatore si è trasferito in Spagna tramite l’operazione che ha portato dal Barcellona alla Continassa il brasiliano Arthur. Juventus: le parole di Pjanic “Persi troppi punti in campionato, io più di così non so cosa fare. Al Barcellona gioco poco e non so perché. I bianconeri hanno sempre l’obbligo di vincere, i problemi sono normali ma si superano. Messi e CR7 esempi per tutti ma chapeau a Ibra, ha dato leadership al Milan” Leggi anche:Barcellona Juventus, buone notizie per Pirlo: c’è un recupero importante Ha concluso ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 7 dicembre 2020) Miralemha concesso un’intervista tramite i microfoni della “Gazzetta dello Sport”. Il centrocampista ha incredibilmente dichiarato di non essere contento del minutaggio che il tecnico, Ronald Koeman, gli sta concedendo. Il calciatore si è trasferito in Spagna tramite l’operazione che ha portato dalalla Continassa il brasiliano Arthur.: le parole di“Persi troppi punti in campionato, io più di così non so cosa fare. Alpoco e non so perché. I bianconeri hanno sempre l’obbligo di vincere, i problemi sono normali ma si superano. Messi e CR7 esempi per tutti ma chapeau a Ibra, ha dato leadership al Milan” Leggi anche:, buone notizie per Pirlo: c’è un recupero importante Ha concluso ...

