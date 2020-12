Jabra Elite 85t recensione | auricolari wireless che puntano tutto sulla versatilità

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Le85t disono un paio diTruecon ANC, cioè con cancellazione attiva del rumore. Vi diciamo fin da subito che offrono prestazioni di fascia alta, sono molto ergonomici e la cancellazione attiva del rumore funziona molto bene. Questipossono scontrarsi ad armi pari con gli Apple AirPods Pro o gli Huawei FreeBuds Pro, e in alcuni casi si fanno anche preferire a questi modelli. Designnon ha stravolto il design della sua serie diTWS, infatti ritroviamo una custodia molto simile a tutti i modelli precedenti, come gli75t, e ciò significa piccola, leggera e facilmente trasportabile. Non è vistosa, e non deve per forza esserlo, e l’unico elemento di rottura è la porta USB-C al centro della ...