Integratori di caffeina | benefici e controindicazioni

Leggi su dilei

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Cos’è lae dove si trova Laè una sostanza naturale prodotta da diversi vegetali per proteggersi contro agenti patogeni, per difendersi dagli erbivori e per inibire la germinazione dei semi nei pressi della pianta madre. Chimicamente si tratta di una metilxantina, cioè una xantina metilata, molecole che appartengono alla famiglia degli alcaloidi, presenti in quantità considerevoli in un numero limitato di specie botaniche. La, in particolare, si trova soprattutto nei semi del caffè (Coffea arabica, Coffa canephora), del guaranà (Paullinia cupana) e della cola (Cola acuminata) e nelle foglie di mate (Ilex paraguanensis) e del tè (Camellia sinesis). Laè uno tra i più noti stimolanti del sistema nervoso centrale e la sua assunzione è dunque in grado di ridurre il senso di fatica, ...