Imu | Versamento seconda rata entro 16 dicembre Eventuale conguaglio entro fine febbraio 2021

(Di lunedì 7 dicembre 2020) LaIMU scade il 16con esclusione delle categorie di contribuenti che sono stati esclusi dai provvedimenti governativi. Per l’entità dellaè possibile l’applicazione delle vecchie aliquote Imu conda versareil 282o21. Tale slittamento si è reso necessario a seguito dell’approvazione della legge 25 novembre 2020 che consente ai comuni più tempo per l’approvazione di aliquote diverse dalle ultime.

Ultime Notizie dalla rete : Imu Versamento

Al via il progetto di recupero dei tributi Imu e Tasi ancora non incassati da parte del Comune di Radicondoli. L’Amministrazione Comunale di fatto, come richiesto dalla normativa, sta avviando un’atti ...Il Comune di Cisterna di Latina, con una nota diramata nella giornata di ieri, venerdì 8 gennaio, ha comunicato che "in base a quanto disposto ...