I 5 stelle di Bruxelles non prevedono scossoni sul Mes (Di lunedì 7 dicembre 2020) “La riforma del Mes non è stata scritta e negoziata da noi e non è ottimale. Tuttavia, non è con la politica dei veti che si fanno passi avanti o si porta a casa una destrutturazione del Mes, che è il nostro obiettivo finale”. Il 30 novembre scorso, giorno in cui l’Italia ha dato il suo ok finale alla riforma del Mes in sede di Eurogruppo, Tiziana Beghin, capo delegazione del M5s all’Europarlamento, ha diffuso una nota piuttosto irata con quella del capo politico ad interim Vito Crimi che invece dava il suo placet alla revisione del Salva Stati. Ma oggi, a due giorni dal voto del Parlamento che sta agitando il Movimento a Roma, Beghin si dice “certa che mercoledì saremo compatti in aula”. E’ un messaggio “europeista” quello che Beghin vuole lanciare in questa dichiarazione ad Huffpost. Con molteplici obiettivi. Primo: rinsaldare il consenso al governo Conte, ‘osservato speciale’ in ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 7 dicembre 2020) “La riforma del Mes non è stata scritta e negoziata da noi e non è ottimale. Tuttavia, non è con la politica dei veti che si fanno passi avanti o si porta a casa una destrutturazione del Mes, che è il nostro obiettivo finale”. Il 30 novembre scorso, giorno in cui l’Italia ha dato il suo ok finale alla riforma del Mes in sede di Eurogruppo, Tiziana Beghin, capo delegazione del M5s all’Europarlamento, ha diffuso una nota piuttosto irata con quella del capo politico ad interim Vito Crimi che invece dava il suo placet alla revisione del Salva Stati. Ma oggi, a due giorni dal voto del Parlamento che sta agitando il Movimento a Roma, Beghin si dice “certa che mercoledì saremo compatti in aula”. E’ un messaggio “europeista” quello che Beghin vuole lanciare in questa dichiarazione ad Huffpost. Con molteplici obiettivi. Primo: rinsaldare il consenso al governo Conte, ‘osservato speciale’ in ...

