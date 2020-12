Grande Fratello Vip 5: Sonia Lorenzini (Di martedì 8 dicembre 2020) Sonia Lorenzini Sonia Lorenzini è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Sonia Lorenzini al GF Vip 5 – Il percorso - Entra nella Casa alla venticinquesima puntata, in onda venerdì 11 dicembre 2020. In aggiornamento… Sonia Lorenzini al GF Vip 5 – La scheda di presentazione - Anni: 31. - Data di nascita: 27 febbraio 1989. - Luogo di nascita: Asola (Mantova). - Status: single. - Profilo Instagram: circa 839.000 follower prima del suo ingresso nella Casa. Perché è famosa Sonia è diventata “famosa” quando, nel 2016, ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice del tronista Claudio D’Angelo. Dopo aver abbandonato la trasmissione volontariamente, è stata poi richiamata da Maria De Filippi ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 8 dicembre 2020)è una delle concorrenti delVip 5.al GF Vip 5 – Il percorso - Entra nella Casa alla venticinquesima puntata, in onda venerdì 11 dicembre 2020. In aggiornamento…al GF Vip 5 – La scheda di presentazione - Anni: 31. - Data di nascita: 27 febbraio 1989. - Luogo di nascita: Asola (Mantova). - Status: single. - Profilo Instagram: circa 839.000 follower prima del suo ingresso nella Casa. Perché è famosaè diventata “famosa” quando, nel 2016, ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice del tronista Claudio D’Angelo. Dopo aver abbandonato la trasmissione volontariamente, è stata poi richiamata da Maria De Filippi ...

trash_italiano : #GFVIP: dopo gli spagnoli, arrivano anche i brasiliani a salvare Adua Del Vesco - QuiMediaset_it : La programmazione di #Canale5 a #dicembre #GFVIP: tre nuove puntate in onda per 3 venerdì consecutivi, il 4, l’11 e… - Ale_99_Campa : RT @parliamoditommy: Comunque se il Grande Fratello sorvolerà su questa cosa dei voti è l'ennesima prova che stiamo guardando un programma… - martaxxofficial : RT @sbrinzii: Non ci sarà più una dinamica dello stesso calibro, ma nemmeno un’amicizia così profonda e sincera che va oltre ogni cosa. IL… - edopastwitta : RT @roberta47953062: CONDIVIDETE TUTTI MANDIAMO IN TENDEZA QUESTO #TELEVOTOTRUCCATOGFVIP #GFVIP TOGLIAMO IL SEGUI ALLA PAGINA DEL GRANDE FR… -