Fontana | “D’accordo con chi violerà i divieti per Natale”

Leggi su tpi

(Di lunedì 7 dicembre 2020) “Una norma che non ha minimante senso”: così il presidente della Regione Lombardia Attilioha parlato del divieto di mobilità tra Comuni il 25 dicembre introdotto dall’ultimo Dpcm. “Io credo che il giorno di Natale con questa norma si rischi di creare un disastro sociale e umano, perché ci saranno tante persone anziane che non potranno incontrare i propri figli” ha dettoa Radio Padania. “È una situazione che ritengono veramente senza senso, così come ritengo senza senso che si stabilisca una data come termine ultimo per poter tornare alle proprie residenze”. Poi il governatore leghista lombardo ha rincarato la dose in un’intervista a Libero parlando di provvedimenti folli e aggiungendo: “Sono d’accordo con chi annuncia chei decreti previsti dal governo per. Parole pesanti, che ...