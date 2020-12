Famiglia distrutta nello schianto in tangenziale. Morti genitori e una figlia, altri due in fin di vita (Di lunedì 7 dicembre 2020) Cristina Bassi Una Bmw ha colpito l'auto facendola sbandare. Test tossicologici e alcolemici Una intera Famiglia, madre, padre e tre figli adolescenti, è uscita devastata da un gravissimo incidente stradale. Tre le vittime: il conducente di 41 anni, la moglie di 39 e uno dei loro figli, una ragazzina di 12 anni. Gli altri due, un maschio di 16 e una bambina di 10 anni, sono ricoverati in gravi condizioni. La Famiglia è originaria dell'Ecuador, residente a Milano da molti anni, nel quartiere Giambellino. Lo scontro è avvenuto intorno alle 20 di sabato sulla tangenziale Ovest all'altezza di Rozzano, siamo al confine sud della metropoli, non lontano dall'uscita per Pavia. Le auto coinvolte sono tre e viaggiavano in direzione Genova. La Famiglia era a bordo di una Honda Jazz. All'improvviso ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 7 dicembre 2020) Cristina Bassi Una Bmw ha colpito l'auto facendola sbandare. Test tossicologici e alcolemici Una intera, madre, padre e tre figli adolescenti, è uscita devastata da un gravissimo incidente stradale. Tre le vittime: il conducente di 41 anni, la moglie di 39 e uno dei loro figli, una ragazzina di 12 anni. Glidue, un maschio di 16 e una bambina di 10 anni, sono ricoverati in gravi condizioni. Laè originaria dell'Ecuador, residente a Milano da molti anni, nel quartiere Giambellino. Lo scontro è avvenuto intorno alle 20 di sabato sullaOvest all'altezza di Rozzano, siamo al confine sud della metropoli, non lontano dall'uscita per Pavia. Le auto coinvolte sono tre e viaggiavano in direzione Genova. Laera a bordo di una Honda Jazz. All'improvviso ...

Notiziedi_it : Incidente in tangenziale a Milano, famiglia distrutta: morti genitori e bimba, gravissimi gli altri due figli - SofiaBettin : Famiglia distrutta e separata checkk #ViteInFuga - infoitinterno : Incidente sulla tangenziale Ovest di Milano, famiglia distrutta - infoitinterno : Tragedia in tangenziale, distrutta una famiglia nell’incidente - antonie85321896 : RT @Corriere: Incidente in tangenziale a Milano, famiglia distrutta: morta la madre, gravissimi il ma... -

Ultime Notizie dalla rete : Famiglia distrutta Famiglia distrutta nell'incidente in tangenziale: dramma di Benji, Maria Fernanda e Ilary IL GIORNO 'Guarda... Stupisci!' in replica. Renzo Arbore: "Vorrei fare un nuovo show, ma mancano i comici"

Il 7 e il 14 dicembre su Rai 2 viene riproposto il varietà con Nino Frassica e Andrea Delogu. "Amo la goliardia, oggi è sparita. Ma un ...

Schianto dopo lo shopping: famiglia distrutta

Morti a Milano padre, madre e figlia di 12 anni. Gravi gli altri due bambini. Erano usciti tutti insieme per andare a comprare i vestiti ai più piccoli ...

Il 7 e il 14 dicembre su Rai 2 viene riproposto il varietà con Nino Frassica e Andrea Delogu. "Amo la goliardia, oggi è sparita. Ma un ...Morti a Milano padre, madre e figlia di 12 anni. Gravi gli altri due bambini. Erano usciti tutti insieme per andare a comprare i vestiti ai più piccoli ...