Fabregas | Pirlo diventerà un grandissimo allenatore De Ligt? Diventerà come Sergio Ramos”

Leggi su sportface

(Di lunedì 7 dicembre 2020) “Morata? Negli ultimi anni gli è mancata un po’ di regolarità, ne abbiamo parlato spesso quando eravamo compagni nel Chelsea. Adesso l’ha ritrovata: merito della Juve e della famiglia, che in Italia si trova molto bene. De? Mi piace tanto, possiede una grandissima personalità. Può diventare un numero uno,Ramos“. Parole di ammirazione da parte di Cescper tanti giocatori della Juventus. Il centrocampista del Monaco ha parlato in un’intervista ai microfoni di Tuttosport, commentando la situazione dei bianconeri: “? Non sono stupito che sia in panchina, anche perché la vita è fatta di opportunità che vanno colte. Guardiola, Zidane e Arteta hanno fatto molto bene pur non avendo alle spalle una gavetta.è stato un genio in campo e i giocatori con queste ...