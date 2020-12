Dpcm Natale, Borges e le Faq per noi regnicoli. Scrive Celotto (Di lunedì 7 dicembre 2020) “Nella nozione delle fiere, vietate dal Dpcm, rientrano anche manifestazioni locali con prevalente carattere commerciale? Sì, tali manifestazioni, anche a carattere commerciale di natura fieristica, come nel caso dei cosiddetti mercatini di Natale, ma realizzate fuori dell’ordinaria attività commerciale in spazi dedicati ad attività stabile o periodica di mercato, sono da assimilare alle fiere e sono quindi vietate”. Questa altro non è che una delle centinaia di domande contenuta nelle Faq appena aggiornate sul sito del governo. Intendiamoci le Faq sono uno strumento utile. Utilissimo. Uno dei pochi posti dove andare a cercare di capire cosa possiamo fare. A risolvere quei dubbi che nessuno sa come sciogliere. Ma posso andare a Mantova a prendere il gatto che avevo comprato due mesi fa per mia figlia? Posso accompagnare mia nipote a Salerno a fare una ... Leggi su formiche (Di lunedì 7 dicembre 2020) “Nella nozione delle fiere, vietate dal, rientrano anche manifestazioni locali con prevalente carattere commerciale? Sì, tali manifestazioni, anche a carattere commerciale di natura fieristica, come nel caso dei cosiddetti mercatini di, ma realizzate fuori dell’ordinaria attività commerciale in spazi dedicati ad attività stabile o periodica di mercato, sono da assimilare alle fiere e sono quindi vietate”. Questa altro non è che una delle centinaia di domande contenuta nelle Faq appena aggiornate sul sito del governo. Intendiamoci le Faq sono uno strumento utile. Utilissimo. Uno dei pochi posti dove andare a cercare di capire cosa possiamo fare. A risolvere quei dubbi che nessuno sa come sciogliere. Ma posso andare a Mantova a prendere il gatto che avevo comprato due mesi fa per mia figlia? Posso accompagnare mia nipote a Salerno a fare una ...

