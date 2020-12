Documento dell’Oms sparito | Report pubblica nuove mail che scottano | c’è anche Speranza

Leggi su ilparagone

(Di lunedì 7 dicembre 2020)continua a scavare, e dallecontinuano a emergere altri dettagli scottanti per l’Oms e il ministro della Salute. L’ormai notosul mancato aggiornamento del piano pandemico da parte dell’Italia, che ha portato critiche pesantissime, e che è statoto e in seguito censurato da parte, torna al centro dell’inchiesta del programma di Rai 3 (in onda questa sera, 7 dicembre alle 21.30 con importanti aggiornamenti in merito). Arrivano dunque ulteriori particolari, ancor più imbarazzanti per il governo. Come riporta Open, “prima di tuttospiega che ilcritico era stato approvato dai vertici, incluso lo stesso Ranieri Guerra (il quale inizialmente fece ...