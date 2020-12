Conte presenta il Recovery plan, ma Iv punta i piedi (Di lunedì 7 dicembre 2020) AGI - E' durato cinque ore il Consiglio dei Ministri convocato sul Recovery plan. Cinque ore in cui è accaduto di tutto, dalle tensioni sulla cabina di regia alla ministra dell'Interno risultata positiva al tampone. Il premier e i ministri dovranno tornarsi a vedere. Intanto questa sera si terrà una riunione con il premier Conte e i capidelegazione. Recovery, comitato esecutivo con Conte,Gualtieri e Patuanelli Oggi comunque si sono messi sul tavolo i saldi del piano da 209 miliardi e si è fornita una prima idea di governance. La bozza entrata a Palazzo Chigi parla di un Comitato esecutivo formato dalla triade Conte-Gualtieri-Patuanelli, con il ministro degli Affari Europei Vincenzo Amendola a fare da raccordo con Bruxelles. A questo Comitato si affiancano, poi, sei esperti, uno per ... Leggi su agi (Di lunedì 7 dicembre 2020) AGI - E' durato cinque ore il Consiglio dei Ministri convocato sul. Cinque ore in cui è accaduto di tutto, dalle tensioni sulla cabina di regia alla ministra dell'Interno risultata positiva al tampone. Il premier e i ministri dovranno tornarsi a vedere. Intanto questa sera si terrà una riunione con il premiere i capidelegazione., comitato esecutivo con,Gualtieri e Patuanelli Oggi comunque si sono messi sul tavolo i saldi del piano da 209 miliardi e si è fornita una prima idea di governance. La bozza entrata a Palazzo Chigi parla di un Comitato esecutivo formato dalla triade-Gualtieri-Patuanelli, con il ministro degli Affari Europei Vincenzo Amendola a fare da raccordo con Bruxelles. A questo Comitato si affiancano, poi, sei esperti, uno per ...

La ministra dell'Interno Luciana Lamorgese è risultata positiva al coronavirus. La notizia dell'esito del tampone alla quale si era sottoposta questa mattina presso ...

Lamorgese positiva al covid, Bonafede e Di Maio in isolamento

Tutti gli altri ministri presenti, nonché il premier Giuseppe Conte, verranno sottoposti a tampone nelle prossime ore. La riunione si è conclusa dopo una breve sospensione. Lamorgese si era sottoposta ...

La ministra dell'Interno Luciana Lamorgese è risultata positiva al coronavirus. La notizia dell'esito del tampone alla quale si era sottoposta questa mattina presso ...Tutti gli altri ministri presenti, nonché il premier Giuseppe Conte, verranno sottoposti a tampone nelle prossime ore. La riunione si è conclusa dopo una breve sospensione. Lamorgese si era sottoposta ...