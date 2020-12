Claudio Lopez: «Fiero di aver indossato la maglia della Lazio, ringrazio i tifosi» (Di lunedì 7 dicembre 2020) Claudio Lopez ha ricordato i suoi anni trascorsi alla Lazio, in una lunga intervista rilasciata all’Agenzia Ufficiale biancoceleste Claudio Lopez, ex giocatore della Lazio, ha voluto ricordare i suoi anni in biancoceleste tramite un’intervista rilasciata all’Agenzia Ufficiale. Ecco le sue parole. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU LazioNEWS24 RICORDO PIÙ BELLO – «Dico la Supercoppa vinta nel 2000 contro l’Inter, quando debuttai con una doppietta. Quella notte fu magica, ricordo la festa dei tifosi all’Olimpico a fine partita e le tante bandiere biancocelesti. Quello è sicuramente uno dei più bei ricordi che ho». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 dicembre 2020)ha ricordato i suoi anni trascorsi alla, in una lunga intervista rilasciata all’Agenzia Ufficiale biancoceleste, ex giocatore, ha voluto ricordare i suoi anni in biancoceleste tramite un’intervista rilasciata all’Agenzia Ufficiale. Ecco le sue parole. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS24 RICORDO PIÙ BELLO – «Dico la Supercoppa vinta nel 2000 contro l’Inter, quando debuttai con una doppietta. Quella notte fu magica, ricordo la festa deiall’Olimpico a fine partita e le tante bandiere biancocelesti. Quello è sicuramente uno dei più bei ricordi che ho». Leggi su Calcionews24.com

