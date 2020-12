Che tipo di mascherina devono indossare i bambini? Dimensioni, approvazioni e dove acquistare (Di lunedì 7 dicembre 2020) Da quando è iniziata la crisi sanitaria del coronavirus, l’uso della mascherina si è diffuso come una delle principali misure per prevenire il contagio. Questo uso è diventato ancora più diffuso dopo che è stato reso obbligatorio negli spazi pubblici. Ora, con l’inizio del nuovo anno scolastico, ne è stato imposto l’uso obbligatorio nelle aule e sui trasporti scolastici anche per i bambini sopra i 6 anni. Quindi, conoscere il tipo di maschere da utilizzare è fondamentale. credit: pixabay/HVesna Le maschere per bambini, secondo la guida sul corretto utilizzo delle maschere predisposta dal Ministero, sono progettate secondo tre taglie, che vanno dai 3 ai 12 anni. Queste sono le fasce di età e le misure secondo le normative UNE: • Piccola (3-5 anni): altezza 5,5 cm / larghezza 13 cm • Media (6-9 anni): altezza 6,5 ??cm / ... Leggi su virali.video (Di lunedì 7 dicembre 2020) Da quando è iniziata la crisi sanitaria del coronavirus, l’uso dellasi è diffuso come una delle principali misure per prevenire il contagio. Questo uso è diventato ancora più diffuso dopo che è stato reso obbligatorio negli spazi pubblici. Ora, con l’inizio del nuovo anno scolastico, ne è stato imposto l’uso obbligatorio nelle aule e sui trasporti scolastici anche per isopra i 6 anni. Quindi, conoscere ildi maschere da utilizzare è fondamentale. credit: pixabay/HVesna Le maschere per, secondo la guida sul corretto utilizzo delle maschere predisposta dal Ministero, sono progettate secondo tre taglie, che vanno dai 3 ai 12 anni. Queste sono le fasce di età e le misure secondo le normative UNE: • Piccola (3-5 anni): altezza 5,5 cm / larghezza 13 cm • Media (6-9 anni): altezza 6,5 ??cm / ...

