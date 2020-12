Champions League, sarà lo spagnolo Del Cerro Grande l’arbitro di Ajax-Atalanta (Di lunedì 7 dicembre 2020) Carlos del Cerro Grande sarà il direttore di gara della sfida di mercoledì tra Ajax e Atalanta in Champions League. Lo spagnolo avrà al suo fianco gli assistenti Yuste e Fernandez e il quarto uomo Kabakov, mentre al VAR ci saranno Martinez Munuera ed Estrada Fernandez. Foto: logo Champions League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 7 dicembre 2020) Carlos delil direttore di gara della sfida di mercoledì train. Loavrà al suo fianco gli assistenti Yuste e Fernandez e il quarto uomo Kabakov, mentre al VAR ci saranno Martinez Munuera ed Estrada Fernandez. Foto: logoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

