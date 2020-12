Cashback di Stato, la registrazione dell’Iban: con Yap e Satispay non serve lo Spid (Di lunedì 7 dicembre 2020) Sarà operativo da domani, 8 dicembre, il “Cashback di Stato” che consente di ottenere il 10% del valore di tutti gli acquisti effettuati in negozi fisici e pagati con sistemi elettronici (bancomat, carta di credito e app). registrazione Iban dell’App IO Da oggi, 7 dicembre, è finalmente possibile inserire nella App Io (indispensabile per avere td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 7 dicembre 2020) Sarà operativo da domani, 8 dicembre, il “di” che consente di ottenere il 10% del valore di tutti gli acquisti effettuati in negozi fisici e pagati con sistemi elettronici (bancomat, carta di credito e app).Iban dell’App IO Da oggi, 7 dicembre, è finalmente possibile inserire nella App Io (indispensabile per avere td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

matteograndi : Norme da paese sudamericano. Propaganda di Stato in cui la marchetta sul cashback fagocita tutta la comunicazione e… - Novacula_Occami : RT @Terra2itter: Oggi le banche tracciano tutti i pagamenti elettronici, ma per il CASHBACK serve un’app di merda, lo SPID e l’inserimento… - erreelleci : @andresalis Devono fare l'aggiornamento per includere le funzioni cashback. Prima di dormire ho controllato ma non… - CamiSiri95 : Sono stato in passato un tester di @IOitaliait, ora ricevo ancora le beta e proprio stamattina, visti i rallentame… - ilNotiziarioInd : Cashback di Stato, la registrazione dell'Iban: con Yap e Satispay non serve lo Spid -