Capalbio | lite finisce in tragedia | 39enne uccisa a coltellate dal marito

(Di lunedì 7 dicembre 2020), 32ennedal compagno. Il delitto compiuto nella dependance di una lussuosa villa dove viveva la coppia: entrambi custodi della struttura. L'uomo è stato arrestato all'arrivo delle autorità che lui stesso ha chiamato.furiosa finita in, al centro della vicenda due trentenni romeni di rispettivamente 32

Tragedia a Capalbio, 32enne uccisa a coltellate dal compagno. Il delitto compiuto nella dependance di una lussuosa villa dove viveva la coppia: entrambi custodi della struttura. L'uomo è stato arresta ...Ha ucciso a coltellate la moglie poi ha tentato di dare fuoco alla casa, forse per togliersi la vita o per cancellare le tracce. E’ successo a Capalbio, nella frazione di Pescia Fiorentina, in provinc ...