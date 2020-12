Banca Generali, raccolta netta supera 5 miliardi da inizio anno (Di lunedì 7 dicembre 2020) (Teleborsa) – La raccolta netta totale di Banca Generali a fine novembre è stata pari a 5,1 miliardi in aumento rispetto ai 4,5 miliardi dello stesso periodo del 2019. In forte crescita la raccolta in soluzioni gestite pari a 2,4 miliardi (+65% rispetto ai 1,5 miliardi dello scorso anno). Le masse sotto consulenza evoluta (BGPA) hanno raggiunto i 5,8 miliardi (4,6 miliardi nel corrispondente periodo dello scorso anno). La raccolta in soluzioni gestite ha catalizzato i flussi del mese risultando in sensibile aumento sia su base mensile (+36% rispetto allo scorso anno, a 439 milioni), sia su base annuale (+65% rispetto ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 7 dicembre 2020) (Teleborsa) – Latotale dia fine novembre è stata pari a 5,1in aumento rispetto ai 4,5dello stesso periodo del 2019. In forte crescita lain soluzioni gestite pari a 2,4(+65% rispetto ai 1,5dello scorso). Le masse sotto consulenza evoluta (BGPA) hraggiunto i 5,8(4,6nel corrispondente periodo dello scorso). Lain soluzioni gestite ha catalizzato i flussi del mese risultando in sensibile aumento sia su base mensile (+36% rispetto allo scorso, a 439 milioni), sia su base annuale (+65% rispetto ...

