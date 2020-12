Arriva il Natale, torna la ‘Stella cometa’ sulla Rocca dei Rettori (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa “Stella cometa”, tradizionale simbolo del Natale per la Provincia di Benevento, è tornata a splendere da stasera sul Torrione longobardo della Rocca dei Rettori. Lo comunica il Presidente della Provincia Antonio Di Maria, che, grazie a questa installazione del Maestro Mimmo Bozzi e dei ragazzi e delle ragazze del Liceo Artistico di Benevento, vuole lanciare a tutto il Sannio, nell’approssimarsi della Festa più bella e più sentita dell’anno, un messaggio augurale di rinascita. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa “Stella cometa”, tradizionale simbolo delper la Provincia di Benevento, èta a splendere da stasera sul Torrione longobardo delladei. Lo comunica il Presidente della Provincia Antonio Di Maria, che, grazie a questa installazione del Maestro Mimmo Bozzi e dei ragazzi e delle ragazze del Liceo Artistico di Benevento, vuole lanciare a tutto il Sannio, nell’approssimarsi della Festa più bella e più sentita dell’anno, un messaggio augurale di rinascita. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

GiulioBase : #Natale arriva: se volete una rilettura laica della sacra famiglia “BAR GIUSEPPE” (premio Fuoricampo miglior film… - Agenzia_Ansa : In #Austria, in vista delle #vacanze di #Natale, scatta l'obbligo di quarantena per chi arriva dall'estero. Non bas… - bellantoniober1 : RT @nicaelenabice: ARRIVA NATALE PERCHÉ NON APRIRE IL CUORE A CHI È MENO FORTUNATO? ANDATE IN UN CANILE NON IN UN ALLEVAMENTO. COMPRARE UN… - gian_lanza : Il #natale quando arriva arriva....e quest'anno assaggiamo il pandoro del #maestropasticcere @iginio.massari ????… - NoemiServizio : RT @lefrasidiosho: #cashback di #Natale: con almeno 10 acquisti con carta arriva il rimborso -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva Natale Dal panettone alla cena completa, la spesa di Natale a Roma arriva a domicilio La Repubblica Covid, l'allarme dell'infettivologo Bassetti: "Troppa folla nei weekend per lo shopping, a gennaio ci sarà un aumento dei casi"

"La vera sfida sarà dopo il Natale, quando dovremmo vedere quello che succede a gennaio dove ci sarà aumento dei casi già previsto. Dobbiamo capire se sarà una terza ondata, la scia della seconda o si ...

Cani e gatti, appello OIPA: non regalateli a Natale, non sono oggetti

OIPA lancia un appello in vista delle prossime festività: cani e gatti non sono regali di Natale, ma esseri viventi che meritano tutela.

"La vera sfida sarà dopo il Natale, quando dovremmo vedere quello che succede a gennaio dove ci sarà aumento dei casi già previsto. Dobbiamo capire se sarà una terza ondata, la scia della seconda o si ...OIPA lancia un appello in vista delle prossime festività: cani e gatti non sono regali di Natale, ma esseri viventi che meritano tutela.